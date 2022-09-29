29 сентября в Белгороде пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню сердца

Акция стартует в 12:00. Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Посетителей ждут мастер-классы от волонтёров-медиков, занятия по йоге, различные спортивные активности и конкурсы. Все желающие смогут пройти бесплатное скрининговое обследование состояния своего здоровья, а также получить у специалистов консультации по здоровому питанию и рекомендации как избавиться от вредных привычек. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.

Акция, посвящённая профилактике сердечных заболеваний, организована волонтёрами-медиками и сотрудниками областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Начало в 12:00.

А 30 сентября на площадке российского общества «Знание» пройдёт онлайн-марафон «Оберегая сердца», где ведущие специалисты в области лечения и профилактики заболеваний сердца и сосудов поделятся лайфхаками, как сохранить и укрепить своё здоровье, расскажут, почему важна диспансеризация и что называют «тихим убийцей». Трансляция марафона будет доступна в группе волонтёров-медиков.