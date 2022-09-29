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Общество29 сентября 2022 7:01

Белгородцы могут выбрать водные объекты, которые очистят в 2023 году

Голосование завершится 5 октября
Алексей СЕРГУНИН

В списке – река Гостёнка (от улицы Белинского, вдоль Гражданской до Дальней Садовой), пруд Оскочное (по Красносельской), пруд Сосновка на одноимённой улице.

Напомним, что в этом году в Белгороде привели в порядок реку Гостёнка со стороны футбольного манежа. Рабочие убрали дикорастущую поросль и мусор, углубили дно, вывезли 270 кубометров древесных отходов. Также была расчищена река Северский Донец под мостовым сооружением по улице Волчанская. Вывезено 5000 к.м. донных отложений, 1000 к.м. камышовой растительности.

В этом же году приступят к расчистке реки Везелки на участке от улицы Механизаторов до Пугачёва. Здесь накоплено порядка 130 тысяч к.м. донных отложений. Работы будут выполнены в несколько этапов.

Голосование проводится здесь и завершится 5 октября.