В Белгородской области будут судить иностранца, зарезавшего сожительницу

Разозлившись, мужчина ударил подругу ножом в шею. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Следственный отдел по Белгородскому району СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

По версии следствия, вечером 13 июля этого года обвиняемый находился на территории садового товарищества в поселке Северный, где в дачном домике поссорился со своей сожительницей. Разозлившись, 42-летний гость из ближнего зарубежья ударил подругу ножом в шею. От полученной травмы 49-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. 14 июля обвиняемый сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении.

Собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – от шести до 15-ти лет лишения свободы.