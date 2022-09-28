Белгородский спортсмен победил на всероссийских соревнованиях по дзюдо

Уроженец Губкина Владислав Скопин победил в весовой категории 73 кг. Фото из телеграм-канала Спорт48.
На базе ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва «Локомотив» состоялся всероссийский турнир по дзюдо среди юношей до 15 лет, посвященный памяти почётного железнодорожника Николая Бутко. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Липецкой, Орловской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Воронежской и Белгородской областей.
Уроженец Губкина Владислав Скопин победил в весовой категории 73 кг. В финальном поединке он одолел липчанина Сергея Семынина. Третьими финишировали Александр Беляков из Тамбовской области и местный дзюдоист Даниил Гребцов.
Как сообщалось ранее, белгородцы завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по джиу-джитсу.