29 сентября в Белгородской области потеплеет до +20 градусов

Не забывайте включать противотуманные фары, стеклоочистители и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 29 сентября, на территории региона будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер южный, ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем от +15 до +20 градусов. В Белгороде ночью 9-11 градусов выше ноля, днем от +16 до +18 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует гражданам соблюдать правила безопасности: при появлении тумана следует внимательно смотреть по сторонам, особенно при переходе улиц и проезжей части.

Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Образовавшийся туман может существенно осложнить ситуацию на дороге, поэтому всем, кто садиться за руль, нужно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между другими автомобилями. Не забывайте включать противотуманные фары, стеклоочистители и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.