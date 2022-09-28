Белгородцы завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по джиу-джитсу

Валентин Мозгалев. Фото ЦСП Белгородской области.

В Санкт-Петербурге состоялись всероссийские соревнованиях по джиу-джитсу. В возрастной категории до 14 лет в разделе «бои» в весовой категории до 66 кг победу праздновал представитель Белгородской области Егор Черников. В разделе «борьба лежа» в весовой категории до 55 кг вторым финишировал Валентин Мозгалев. Тренирует спортсменов Павел Крохин.

Как сообщалось ранее, белгородский «Салют» упустил победу в Коломне. При этом отставание от «Калуги» сократилось до двух очков.

Тем временем, белгородец Дмитрий Масловский стал чемпионом России по спортивному ориентированию.