Более 146 тысяч белгородцев победили ковид

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 506 человек заболели, а выздоровели – 583.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 153 548 пациентов, выздоровели – 146 525, умерли – 2 293. Сейчас из 401-го госпитализированного восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 26 сентября в нашем регионе заболел 501 человек, а выздоровели – 592. А 25 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 438 к 492-м.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом.