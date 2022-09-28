Ревнивый белгордец ударил сожительницу чайником по лицу

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду с заявлением обратилась 48-летняя местная жительница. Она сообщила, что сожитель в ходе конфликта угрожал ей физической расправой. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 51-летний житель областного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей спутницей на почве ревности. Во время конфликта подозреваемый ударил даму чайником по лицу, а также стал высказывать в ее адрес угрозы физической расправой. Полицию и медиков вызвала подруга потерпевшей, которая стала очевидцем произошедшего.

В соответствии с ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.