Семеро мобилизованных белгородцев вернутся домой

Семерых мобилизованных белгородцев вернут домой по состоянию здоровья. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников посетил войсковую часть в Богучаре, где пообщался с белгородцами, попавшими под частичную мобилизацию. С вопросами о состоянии здоровья обратились 28 человек.

- Оценил состояние и постарался ответить на все вопросы. Вместе со мной разъяснения давал врач призывной областной военно-врачебной комиссии. По итогу буду писать ходатайство на возвращение домой 7 человек, считаем, что они не годны к военной службе, - сообщил Иконников.

Чиновник также отметил, что у остальных обратившихся отклонения в здоровье являлись противопоказанием к срочной службе, но частичной мобилизации в соответствии с указом они подлежат.