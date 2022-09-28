Белгородец похитил из «Жигулей» аккумулятор

С заявлением в отдел полиции №2 УМВД России по Белгороду о краже аккумулятора из автомобиля «ВАЗ 2104» обратился 24-летний местный житель. После оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Белгородского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, злоумышленник заметил припаркованную на одной из улиц машину. Сумев открыть капот, мужчина вытащил аккумуляторную батарею и скрылся. Похищенное он впоследствии продал. Ущерб, причиненный автовладельцу, составил около пяти тысяч рублей. В соответствии с ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.