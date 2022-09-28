В Белгородской области «Тойота» сбила 13-летнего подростка

По предварительным данным, вчера, 27 сентября, в Старом Осколе около 20:20 в районе дома №67/9 на ул. Ленина 61-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота RAV4», наехал на 13-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.

Парнишка переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний с полученными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области столкнулись «Фольксваген» и трактор.