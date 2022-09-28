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Общество28 сентября 2022 8:14

В Белгороде водителям школьных автобусов почти в два раза увеличат зарплату

Она будет варьироваться от 45 до 48 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН

Зарплата у водителей школьных автобусов в Белгороде вырастет почти вдвое – с 25 523 – 27 959 рублей до 45 523 - 48 959 рублей. Об этом сообщает телеграм-канал горсовета.

Увеличивается размер доплаты за сложность и напряженность в связи с ответственностью за обеспечение безопасности при перевозке детей, а также за своевременную доставку продуктов питания. Это решение накануне, 27 сентября, местные парламентарии приняли единогласно во время 52-й сессии.

Отметим, что оплату изменили из-за возникшего дефицита кадров. В этом году десять городских школ находятся на капремонте. Детей на время перевели в другие учебные заведения. Некоторые школьники живут далеко, поэтому для подвоза ребят выделили 13 автобусов, но не на все нашлись водители. Теперь же ожидается, что кадровый вопрос будет закрыт.