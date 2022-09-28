Белгородец украл из банкомата 60 тысяч рублей

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратилась 48-летняя местная жительница, которая сообщила, что внесенные ею через банкомат деньги на счет так и не поступили. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Белгородского района.

По предварительным данным, потерпевшая во время внесения денег на свой счет через банкомат не завершила процедуру полностью и ушла. Наблюдавший за происходящим белгородец решил воспользоваться ситуацией, отменил совершение операции и забрал себе 60 тысяч рублей. Похищенные деньги молодой человек частично успел потратить на личные нужды. В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.