Туристический поезд Белгород - Прохоровка в 2022-м году перевез более девяти тысяч пассажиров

9 197 пассажиров воспользовались предложением с апреля этого года, а всего с начала запуска проекта в 2018 году в направлении Прохоровки и обратно их проехало порядка 35 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Напомним, поезда отправлялись каждую неделю по субботам и воскресеньям. Стоимость билета от Белгорода до Прохоровки – 24 рубля. Популярность туров растёт. Для сравнения, в 2021 году экскурсионным поездом проехали более 7 000 пассажиров.

Курсирование составов к Государственному военно-историческому музею-заповеднику «Прохоровское поле» будет возобновлено в конце апреля.