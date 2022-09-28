В Белгородской области из-за женщины 48-летний мужчина избил собутыльника

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Старому Осколу поступило сообщение из медицинского учреждения о доставленном 60-летнем мужчине с травмами криминального характера. Медики констатировали наличие у него тяжкого вреда здоровью. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 48-летний приятель потерпевшего – житель Старого Оскола.

По предварительным данным, 24 сентября вечером двое мужчин в одной из квартир микрорайона Макаренко распивали спиртные напитки в компании двух приятельниц. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт из-за женщины. В результате староосколец нанес кулаками множественные удары по телу своего 60-летнего оппонента. Одна из женщин вызвала скорую помощь, потерпевший был доставлен в больницу, а шумное застолье продолжилось. В соответствии с ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.