Минобороны РФ сократило число призывников от Белгородской области в рамках частичной мобилизации

По словам Вячеслава Владимировича, часть повесток будет аннулирована. Фото со страницы Вячеслава Гладкова в VK.

Вчера, 27 сентября, вечером Министерство обороны приняло решение и сократило число жителей Белгородской области, которые должны быть призваны на данном этапе в вооруженные силы.

- Таким образом, на сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации, - написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Владимировича, всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы. В случае поступления новых задач от Министерства обороны, они будут выполняться военными комиссариатами области.