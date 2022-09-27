За неделю в Белгородских ЗАГСах зарегистрировано 426 браков мобилизованных

Мобилизованные белгородцы могут зарегистрировать брак по ускоренной процедуре. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Правом ускоренной процедуры заключения брака по закону можно воспользоваться в нескольких случая: беременность невесты, рождение у пары совместного ребёнка, установление отцовства. Теперь к этому списку добавились участие в СВО и призыв по частичной мобилизации. За неделю 426 пар военнослужащих воспользовались особым условием и узаконили отношения перед отправлением на службу

- Браки мы регистрируем в день подачи заявления. Для этого нужно предъявить повестку из военкомата, в которой указано, что человек призван на военную службу по мобилизации, или заявление с просьбой о регистрации брака в связи с участием в СВ», – рассказала начальник Управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко.

Как сообщили в Управлении ЗАГСа региона, регистрируют и отношения жителей Белгородской области и граждан ЛДНР. Одно из таких торжеств состоялось в минувшую субботу. Житель села Журавлевка взял в жёны гражданку РФ из Донецкой республики.