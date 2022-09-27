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Общество27 сентября 2022 15:36

За неделю белгородские росгвардейцы больше 170 раз выезжали по сигналу «тревога»

К административной ответственности за разные нарушения привлечены 44 белгородца
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Более 170 оперативных выездов совершили сотрудники групп задержаний вневедомственной охраны Росгвардии Белгородской области за прошедшую неделю. По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка росгвардейцы привлекались более 10 раз. По результатам таких выездов, к ответственности за различные административные правонарушения привлечено 44 гражданина.

Напомним, в Белгородской области под охраной Росгвардии находится больше 3000 объектов. Среди них – учреждения образования, здравоохранения, объекты культуры и массового пребывания граждан, организации, которые занимаются оборотом оружия, а также частная собственность. Оперативное реагирование сотрудников вневедомственной охраны не допускает преступлений на охраняемых объектах.