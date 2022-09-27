В среду, 28 сентября, в Белгородской области пройдут дожди с грозами

Ночь и утро в области будут туманными. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам белгородских синоптиков, завтра, 28 сентября, на территории Белгородской области ожидается облачная погода. Небольшие дожди, местами с грозами, пройдут ночью и днем. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем от 13 до 18 градусов со знаком плюс.

В областном центре ночью 10-12 градусов, днем от 15 до 17 градусов тепла.

В региональном управлении МЧС рекомендуют белгородцам соблюдать правила безопасности: в туманную и дождливую погоду следует внимательно смотреть по сторонам, особенно при переходе улиц и проезжей части. Выходя из дома, оденьтесь по погоде и возьмите с собой зонт.