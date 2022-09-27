В Белгородской области откроют новую школу на 100 мест

В микрорайоне "Разумное-71" откроют новую начальную школу. фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков рассказал у себя в соцсети, что в ближайшее время откроется новая начальная школа на 100 мест. Располагается образовательное учреждение в микрорайоне «Разумное-71». Сегодня губернатор посетил строящийся объект с проверкой.

- Строители завершают благоустройство территории и внутренние отделочные работы. Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание подрядчику. Договорились со Стройконтролем, с УКСом и с Минстроем, что проведём на объекте завтра повторную встречу, чтобы получить ответы на те вопросы, которые сегодня задавал, - написал глава региона.