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Общество27 сентября 2022 14:04

В Белгородской области откроют новую школу на 100 мест

На строящемся объекте побывал губернатор
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В микрорайоне "Разумное-71" откроют новую начальную школу. фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

В микрорайоне "Разумное-71" откроют новую начальную школу. фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков рассказал у себя в соцсети, что в ближайшее время откроется новая начальная школа на 100 мест. Располагается образовательное учреждение в микрорайоне «Разумное-71». Сегодня губернатор посетил строящийся объект с проверкой.

- Строители завершают благоустройство территории и внутренние отделочные работы. Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание подрядчику. Договорились со Стройконтролем, с УКСом и с Минстроем, что проведём на объекте завтра повторную встречу, чтобы получить ответы на те вопросы, которые сегодня задавал, - написал глава региона.