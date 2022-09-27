В Белгородской области за сутки от коронавируса скончалось два пациента

В Белгородской области за сутки от коронавируса скончалось две женщины. Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество заболевших коронавирусом в Белгородской области не снижается. За сутки выявлен 501 новый случай заболевших COVID-19. Удалось справиться с вирусом 592 белгородцам. К сожалению, в течение суток две женщины скончались.

Как сообщили в региональном Минздраве, скончавшиеся – жительница Белгородского района 1962 года рождения и жительница Ракитянского района 1979 года. Обе пациентки проходили лечение в Городской больнице №2 города Белгорода.

Также за сутки госпитализировано 400 белгородцев. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.