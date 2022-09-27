Вячеслав Гладков встретился с мобилизованными белгородцами в одной из воинских частей

"Будем делать все, чтобы нашим военнослужащим, особенно белгородцам, оказать всяческую помощь". Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков рассказал в соцсети об итогах встречи с белгородцами, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Глава региона пообщался с ними на плацу одной из воинских частей, куда определили призванных.

Губернатор еще раз рассказал мобилизованным о принятых мерах поддержки, и о тех, которые в разработке. По словам Гладкова, поступило много вопросов, все практически индивидуальные.

- Постарался ответить: то, что можем сделать, сделаем уже сегодня. Там, где у меня не было информации, постараюсь максимально быстро разобраться в ситуации по каждому, - сказал Гладков.

Были и коллективные просьбы о закупках, губернатор обещал снабдить всем необходимым. Также Гладков рассказал о необходимости помочь воинской части, так как там не хватает кроватей и постельного белья.

- Все, что у нас сейчас есть, в течение 2-3 часов доставим. В целом, конечно, как всегда, будем делать все для того, чтобы нашим военнослужащим, особенно белгородцам, оказать всяческую помощь, которая в наших силах. Они, конечно, герои, и гордость берет за них! Наш долг – помочь и им, и их семьям. Будем стараться это делать, - подчеркнул глава Белгородской области.