Этой осенью больше 9 тысяч белгородских пенсионеров смогут отправиться в путешествие по области

С 6 сентября возобновились экскурсии для граждан старшего поколения в рамках программы по социальному туризму. Они были разработаны специально для возрастной аудитории. В поездки отправляется комфортабельный автобус, туристов-пенсионеров сопровождает волонтер-медик. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Проект турпоездок для людей в возрасте инициирован губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Реализует его минкульт региона.

Весной в рамках проекта более 15 тысяч пожилых белгородцев уже съездили в путешествие. Главная цель таких выездов – позволить активным представителям старшего поколения познакомиться с природными, историческими, православными и культурными памятниками, а также промышленными объектами Белгородчины.