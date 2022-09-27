Житель Белгородской области сдал на металлолом сгоревший кузов авто своего приятеля

В полицию Старого Оскола обратился 26-летний местный житель с заявлением о пропаже сгоревшей иномарки. Мужчина рассказал, что летом его автомобиль сгорел, и пострадавший кузов он оставил у дома своего приятеля в одном из сел городского округа.

Полиция установила личность причастного к пропаже. Им оказался приятель потерпевшего, 27-летний житель того же села. По предварительным данным, злоумышленнику понадобились деньги, и он не придумал ничего лучшего, чем сдать сгоревший кузов на скупку. В продажу также пошли шины и диски. Подозреваемый не отрицал своей вины.

В отношении старооскольца возбудили уголовное дело за хищение, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, сейчас подозреваемы находится под подпиской о невыезде.