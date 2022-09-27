Белгородский «Салют» упустил победу в Коломне

После вчерашнего игрового дня в подгруппе 2 лидирует «Калуга» с 29-ю очками. Далее следуют «Салют» - 27 баллов. В ТОП-3 также входит саратовский «Сокол» (24). Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Вчера, 26 сентября, в матче 12-го тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» гостил в Коломне. После двух кряду побед над пензенским «Зенитом» с общим счетом 10:1 подопечные Виктора Навоченко допустили осечку. Счет на 4-й минуте открыли хозяева – отличился Пазин. Но белгородцам достаточно быстро удалось не только отыграться, но и выйти вперед. С интервалом в десять минут цель поразили Ивантеев (30-я) и Бояркин (40-я). Точку же поставил оформивший дубль Пазин на 42-й минуте, реализовав пенальти. Итог – 2:2.

«Салют»: Ковалев, Ивантеев, Мастеров, Крикуненко, Кудреватый (Сошников, 90), Белобаев, Малахов (Матвевнин, 90), Дудайти (Радостев, 72), Бояркин, Дёгтев (Сухов, 72), Канищев (Дегтярёв, 46).

После вчерашнего игрового дня в подгруппе 2 лидирует «Калуга» с 29-ю очками. Далее следуют «Салют» - 27 баллов. В ТОП-3 также входит саратовский «Сокол» (24). В 14-м туре, 2 октября, наши парни сыграют дома с «Калугой».

Что касается бомбардирской гонки, то наш Артем Малахов сохраняет единоличное лидерство – у него десять точных ударов. Ближайший преследователь Иван Хлебородов из «Калуги» имеет в активе восемь голов.