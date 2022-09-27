Белгородец похитил сгоревший кузов от иномарки

За кражу сгоревшего кузова и колес белгородцу грозит до пяти лет лишения свободы. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

С заявлением о краже в полицию Старого Оскола обратился 26-летний мужчина. Он сообщил, что летом у него из-за замыкания проводки сгорел автомобиль «Фольксваген». Вскоре мужчина обнаружил пропажу кузова машины.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний приятель автовладельца. По предварительным данным, желая заработать, он сдал в скупку кузов от иномарки, а также продал диски и шины.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.