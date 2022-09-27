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Происшествия27 сентября 2022 9:53

В Белгородской области столкнулись «Фольксваген» и трактор

Водитель МТЗ пострадал
Анастасия Лемешко
Под Белгородом в ДТП пострадал водитель трактора. фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Под Белгородом в ДТП пострадал водитель трактора. фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

ДТП случилось в понедельник, 26 сентября, в районе села Ольховатка в Новооскольском городском округе. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», двигаясь со стороны райцентра в направлении Корочи, не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди трактора под управлением 56-летнего мужчины. В результате произошло столкновение.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что водитель трактора МТЗ получил травмы. Судя по опубликованным ГИБДД кадрам с места происшествия, транспортные средства серьезно повреждены.