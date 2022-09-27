Мобилизованных белгородцев оставят дома до подготовки мест дислокации

Глава Белгородской области сообщил, что все, кто получил повестки и собрался в военных комиссариатах региона26 сентября, не были отправлены. Причиной стало то, что принимающая сторона не смогла подтвердить информацию о приеме жителей области.

- Поэтому приняли решение, что лучше они будут находиться дома, чем в автобусах. С сегодняшнего дня в каждое место дислокации выехали мои представители, представители Белгородской области, и мы будем отправлять наших людей только тогда, когда будет подтверждение о том, что все готово для их встречи, - заявил Вячеслав Гладков.