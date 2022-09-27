Соцопрос: 63% россиян хотели бы продолжать работать на пенсии

50% россиян считают нормальной пенсию в размере от 15 до 50 тысяч.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов России с населением более 100 тысяч человек, проведенного специалистами банка "Открытие" и Росгосстраха. 45% заявили, что у них нет возможности дополнительно копить на пенсию. На Северном Кавказе эта доля составила 53%, на Дальнем Востоке – 37%. Наибольший процент людей, делающих накопления на будущую пенсию, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Почти две трети россиян (63%) хотели бы продолжать работать после выхода на пенсию, если будет такая возможность и позволит здоровье. Уже продолжают это делать 5% опрошенных. А вот 29% категорически не хотят продолжать работать на пенсии.

7% респондентов считают достаточной пенсию на уровне нынешней средней по стране – в диапазоне 15-30 тысяч рублей. Треть наших соотечественников говорит о размере в 50-80 тысяч.

Что касается самостоятельных сбережений, то 14% считают достаточным для поддержания комфортного уровня жизни на пенсии иметь их не менее 500 тысяч рублей, 21% - не менее 1 миллиона. 29% опрошенных и вовсе уверены, что надо накопить свыше 5 миллионов рублей. Причем, в Московском регионе так ответили 40%.