Губернатор объяснил белгородцам, как добиться полного медобследования при мобилизации

Добиться проведения обследования при мобилизации можно. Фото: Андрей КАРА

Во время вечернего прямого эфира губернатору задали вопрос о том, будет ли в пункте мобилизации медицинское обследование. К тому же регулярно поступают жалобы белгородцев о том, что их родные после получения повестки не могут пройти врачей.

Глава региона заявил, что при частичной мобилизации порядок немного другой, тех медкомиссий — комплексных, проходящих в течение нескольких дней, в текущих условиях быть не может. Но добиться проведения обследования можно.

- Согласен с вами, что с момента ухода из армии, когда человек служил 10 или 15 лет назад, могли произойти изменения со здоровьем. Что нужно делать в этом случае? Приехать в воинскую часть, написать заявление и пройти полное медицинское обследование. Если комиссия говорит о том, что человек не годен, то принимается соответствующее решение, - пояснил Вячеслав Гладков.