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Общество27 сентября 2022 8:23

Губернатор объяснил белгородцам, как добиться полного медобследования при мобилизации

При частичной мобилизации порядок прохождения обследования отличается
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Добиться проведения обследования при мобилизации можно.

Добиться проведения обследования при мобилизации можно.

Фото: Андрей КАРА

Во время вечернего прямого эфира губернатору задали вопрос о том, будет ли в пункте мобилизации медицинское обследование. К тому же регулярно поступают жалобы белгородцев о том, что их родные после получения повестки не могут пройти врачей.

Глава региона заявил, что при частичной мобилизации порядок немного другой, тех медкомиссий — комплексных, проходящих в течение нескольких дней, в текущих условиях быть не может. Но добиться проведения обследования можно.

- Согласен с вами, что с момента ухода из армии, когда человек служил 10 или 15 лет назад, могли произойти изменения со здоровьем. Что нужно делать в этом случае? Приехать в воинскую часть, написать заявление и пройти полное медицинское обследование. Если комиссия говорит о том, что человек не годен, то принимается соответствующее решение, - пояснил Вячеслав Гладков.