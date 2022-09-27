За украденный телефон белгородец может сесть на пять лет

Белгородец украл мобильный из незапертой машины. фото: со страницы УМВД региона в соцсети.

С заявлением о краже в полицию Белгорода обратился 47-летний представитель продуктовой организации. Из его машины пропал мобильный, пока он с напарником разгружал товар. Полиция задержала подозреваемого.

По предварительным данным, 34-летний мужчина прогуливался по улицам Белгорода. Автомобиль с открытой дверью поманил белгородца, и он, воспользовавшись случаем, забрал мобильный телефон, который лежал на панели. Добычу злоумышленник успел продать.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за кражу. Белгородцу грозит до пяти лет лишения свободы.