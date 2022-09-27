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Общество27 сентября 2022 6:26

Белгородцам, призванным в рамках частичной мобилизации, помогут продать домашний скот

Губернатор дал поручение главам муниципалитетов проработать этот вопрос
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мобилизованным белгородцам помогут продать домашний скот по максимальной цене.

Мобилизованным белгородцам помогут продать домашний скот по максимальной цене.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На еженедельном оперативном совещании правительства области глава региона обратил внимание на мобилизованных белгородцев, у которых осталось хозяйство и крупный рогатый скот. Для многих семей хозяйство – основной источник доходов.

Вячеслав Гладков рассказал, как во время встречи с мобилизованными ему пожаловались, что у многих дома остались козы и коровы, за которыми сейчас некому ухаживать. Губернатор дал поручение главам муниципалитетов проработать этот вопрос.

- Молодой парень говорил, что вел достаточно большое хозяйство – около 20 коров. Ухаживать за ними он сейчас не может. Ему нужно помочь их продать. Это не единичный случай. Задача главы муниципального образования – зафиксировать проблему в семье военнослужащего и помочь с организацией продажи. Обязательно помочь в цене – не должно быть спекуляций и бросовых цен. Надеюсь, что работа будет выполнена до конца этой недели, – отметил глава региона.