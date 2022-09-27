Белгородцам, призванным в рамках частичной мобилизации, помогут продать домашний скот

Мобилизованным белгородцам помогут продать домашний скот по максимальной цене. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На еженедельном оперативном совещании правительства области глава региона обратил внимание на мобилизованных белгородцев, у которых осталось хозяйство и крупный рогатый скот. Для многих семей хозяйство – основной источник доходов.

Вячеслав Гладков рассказал, как во время встречи с мобилизованными ему пожаловались, что у многих дома остались козы и коровы, за которыми сейчас некому ухаживать. Губернатор дал поручение главам муниципалитетов проработать этот вопрос.

- Молодой парень говорил, что вел достаточно большое хозяйство – около 20 коров. Ухаживать за ними он сейчас не может. Ему нужно помочь их продать. Это не единичный случай. Задача главы муниципального образования – зафиксировать проблему в семье военнослужащего и помочь с организацией продажи. Обязательно помочь в цене – не должно быть спекуляций и бросовых цен. Надеюсь, что работа будет выполнена до конца этой недели, – отметил глава региона.