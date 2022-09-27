За рождение ребенка семьям мобилизованных белгородцев будут выплачивать 50 тысяч рублей

Вячеслав Гладков: Подумаем и над другими мерами поддержки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков по итогам оперативного совещания дал поручение Минфину в недельный срок разработать нормативно-правовой акт, в соответствии с которым будут проводиться выплаты мобилизованным белгородцам. Всем призванным в рамках частичной мобилизации положено по 100 тысяч рублей единовременно.

- Предлагаю внести положение о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей в связи с рождением ребенка в семье призванного жителя региона. Подумаем и над другими мерами поддержки, - отметил губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что необходимо проверить работодателей региона, которые воспользовались положением и уволили своих сотрудников.

- Мы попросим восстановить каждого такого сотрудника на работе. Это решение в ближайшую сессию будет вынесено на рассмотрение депутатов Белгородской областной Думы, - сказал Гладков.

Губернатор также пояснил, что отдельно будет проработан вопрос и с поддержкой для мобилизованных жителей области, находящихся в статусе неработающих, самозанятых, а также являющихся руководителями предприятий.