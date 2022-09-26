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Общество26 сентября 2022 14:20

Все больше застройщиков используют сервис передачи данных по эскроу-счетам

Канал передачи данных host-to-host позволяет отображать банковские счета участников долевого строительства в учетной системе застройщиков
Источник:kp.ru
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Технология позволяет в режиме реального времени без авторизации в интернет-банке просматривать информацию об открытых и закрытых счетах, включая данные о поступлении средств, формировать отчеты и получать выписки нажатием одной кнопки.

- Все больше крупных компаний переходят на прямую интеграцию с банками из своей учетной системы, так как управление бизнес-задачами в рамках единого окна удобнее и быстрее, чем традиционное взаимодействие через интернет-банк. Учитывая наметившуюся тенденцию и специфику девелоперского бизнеса, решение на основе host-to-host полностью отвечает запросам рынка и может повысить скорость работы с эскроу-счетами физлиц в несколько раз, – отметил Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие".