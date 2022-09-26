Белгородец Дмитрий Масловский стал чемпионом России по спортивному ориентированию

Дмитрий Масловский. Фото ЦСП Белгородской области.

Первый день соревнования проходил в лесном массиве рядом с посёлком Ахуны в дисциплине «кросс-выбор». Район соревнований был тяжелый из-за заросшей растительности и перепада высот. Победу одержал белгородец Дмитрий Масловский, вторым стал Николай Кудрявцев из Санкт-Петербурга, ТОП-3 замкнул Андрей Храмов, представляющий Великий Новгород.

Во второй день соревнований в дисциплине «кросс-спринт-общий» старт состоял из двух этапов. Утром в городском парке проходила квалификация, по результатам которой формировались стартовые забеги на финал. Дистанция финальной части спринта пролегала по историческому центру города Пензы. На сей раз воспитанник Леонида Новикова финишировал вторым, уступив лишь Павлу Егорову из Нижнего Новгорода. Третьим стал Михаил Беляков из Тамбовской области.