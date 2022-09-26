25 сентября два белгородца умерли от ковида

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе два пациента стали жертвами COVID-19. Это житель Яковлевского горокруга 1949 года рождения и житель Шебекинского горокруга 1956 года, проходившие лечение в городской больнице №2 Белгорода. За это же время 492 человека заболели, а выздоровели – 438.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 152 541 пациент, выздоровели – 145 350, умер – 2 291. Сейчас из 403-х госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных понизилось впервые за 11 дней.

Отметим, что 24 сентября в нашем регионе заболели 499 человек, а выздоровел – 441. А 23 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 463 к 511-ти.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом.