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Общество26 сентября 2022 13:19

Вячеслав Гладков остался недоволен внешним видом строящегося под Белгородом ФАПа

Офис семейного врача возводят в микрорайоне «Улитка» Белгородского района
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Вячеслав Гладков назвал строящийся офис семейного врача сараем.

Вячеслав Гладков назвал строящийся офис семейного врача сараем.

Во время еженедельного оперативного совещания губернатор раскритиковал внешний вид строящегося в микрорайоне «Улитка» офиса семейного врача.

- А мы его утверждали на градостроительном совете? Мы построим здание, которое, мягко скажем, будет возвратом в 90-е. С точки зрения архитектуры, я понимаю, что модульное здание, но выглядит жутковато. Ну сарай. Мы же строим его в жилом корпусе. Точно так строить не должны. Давно такого не видел, - возмутился глава региона.

Вячеслав Гладков дал неделю чиновникам для идей преобразования здания, а также заявил, что минстрой должен согласовывать внешний вид зданий на архитектурно-градостроительном совете региона. Фасад офиса семейного врача рассмотрят на ближайшем заседании.