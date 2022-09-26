Вячеслав Гладков остался недоволен внешним видом строящегося под Белгородом ФАПа

Вячеслав Гладков назвал строящийся офис семейного врача сараем.

Во время еженедельного оперативного совещания губернатор раскритиковал внешний вид строящегося в микрорайоне «Улитка» офиса семейного врача.

- А мы его утверждали на градостроительном совете? Мы построим здание, которое, мягко скажем, будет возвратом в 90-е. С точки зрения архитектуры, я понимаю, что модульное здание, но выглядит жутковато. Ну сарай. Мы же строим его в жилом корпусе. Точно так строить не должны. Давно такого не видел, - возмутился глава региона.

Вячеслав Гладков дал неделю чиновникам для идей преобразования здания, а также заявил, что минстрой должен согласовывать внешний вид зданий на архитектурно-градостроительном совете региона. Фасад офиса семейного врача рассмотрят на ближайшем заседании.