Белгородец похитил из строящегося дома бетономешалку

В УМВД России по Белгороду поступило сообщение от представителей одной из строительных организаций о краже. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 35-летний житель Белгородского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, мужчина в поисках наживы обратил внимание на недостроенный дом. Воспользовавшись отсутствием поблизости рабочих и хозяев, злоумышленник выбил ногой деревянную калитку, проник во двор, а потом в помещение. Обнаружив во дворе строительную тачку, он вывез на ней шесть упаковок утеплителя, а после вернулся за бетономешалкой. Похищенное имущество стоимостью около 30 тысяч рублей мужчина частично продал. Тачка и утеплитель изъяты.

В соответствии с п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.