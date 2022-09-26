Губернатор Белгородской области выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске

Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших с Ижевске. фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске. Всем раненым он пожелал скорейшего выздоровления. Глава региона также сообщил в своих соцсетях, что сегодня, 26 сентября, в 17.00 у памятника «Учительница первая моя» на Народном бульваре в Белгороде будет организован народный мемориал. Там белгородцы смогут возложить цветы, зажечь свечи и выразить соболезнования семьям погибших.

- Сегодня в Ижевске произошла трагедия. Безжалостный расстрел ни в чем не повинных, беззащитных детей и сотрудников школы не поддается никакому объяснению. Мы, белгородцы, воспринимаем эту страшную трагедию как собственную. От лица всех жителей области и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в Удмуртской Республике, - написал Гладков.

Напомним, сегодня, 26 сентября, вооруженный мужчина открыл стрельбу в школе № 88 в Ижевске. Согласно информации правоохранителей, в результате нападения погибли 13 человек. Из них семеро - дети. Пострадавших - не менее 20. Подозреваемый покончил с собой. Известно, что он прятал лицо за балаклавой, а также был одет в черную маску с нацистской символикой.