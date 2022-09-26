Эксперты отметили качество отчетности Металлоинвеста

Металлоинвест вошёл в число ведущих российских компаний, которые были проанализированы по более чем 80 показателям.

Данное исследование проводится экспертами Рейтингового агентства AK&M с 2020 года. Главная цель формируемого рейтинга – показать профессиональному сообществу лучшие практики раскрытия информации о социальной и экологической деятельности.

ESG-отчетность Металлоинвеста удостоена оценки RESG 1. Это соответствует высшему уровню раскрытия информации об устойчивом развитии в публичных отчетах организаций. Эксперты рейтингового агентства отметили полноту и качество отчетности Металлоинвеста. В отчете за 2021 год Компания представила подробную информацию о своей деятельности в области снижения негативного воздействия на окружающую среду, взаимодействия с заинтересованными сторонами, управления охраной труда и промышленной безопасностью.

Высокую оценку получил раздел отчета, посвященный описанию деятельности по защите окружающей среды, где Компания раскрывает все показатели об оказываемой экологической нагрузке в регионах деятельности и о своих усилиях по ее минимизации.

Отметим, Металлоинвест вкладывает значительные средства в мероприятия, разработанные в соответствии с обновленной Экологической программой. Так, на природоохранную деятельность в 2021 году Компания направила 11,4 миллиарда рублей. Сокращение общего объема выбросов парниковых газов в 2021 году по сравнению с 2019 годом составило 16 миллионов тонн CO2-эквивалента.