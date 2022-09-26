В Белгороде иностранного контрабандиста осудили на пять лет тюрьмы

Суд назначил наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

36-летний иностранец признан виновным в соответствии с п. «в» ч.2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере) и ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Об этом сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в декабре прошлого года мужчина приобрел на территории другой страны наркотическое средство растительного происхождения, которое в дальнейшем пытался перевезти через российскую границу. Прибыв на грузовом автомобиле на ТП МАПП Нехотеевка Белгородской таможни, злоумышленник при проведении пограничного контроля не заявил о ввозе им в страну наркотического средства. Более того, он попытался избавиться от него. Но пограничники обнаружили и изъяли запрещенное вещество.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя – Белгородского транспортного прокурора назначил иностранцу наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы. Правда, у злоумышленника еще есть время на апелляцию.