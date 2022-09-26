24 - 25 сентября в Белгородской области более 200 пешеходов нарушили ПДД

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 1627 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. От управления отстранен 41 нетрезвый либо отказавшийся от прохождения медосвидетельствования водитель, а также 13 ранее лишенных права управления. Еще трем водителям грозит уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения.

Отдельное внимание по-прежнему уделяется профилактике наездов на пешеходов. По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 129 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 206 материалов.

Правила перевозки несовершеннолетних нарушили 72 водителя. Было зафиксировано также 26 эпизодов, связанных с выездом на полосу встречного движения. С нарушением светопропускной способности автостекол выявлено 73 автомобиля.