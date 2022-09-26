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Общество26 сентября 2022 6:13

В Белгородской области «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации стала работать круглосуточно

Количество операторов колл-центра «122» увеличено вдвое
Алексей СЕРГУНИН
Вячеслав Гладков уверен, что двукратное увеличение числа специалистов колл-центра «горячей линии» позволит улучшить качество оперативной отработки обращений.

Вячеслав Гладков уверен, что двукратное увеличение числа специалистов колл-центра «горячей линии» позволит улучшить качество оперативной отработки обращений.

По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, с сегодняшнего дня, 26 сентября, в режиме реального времени консультировать жителей региона по вопросам частичной мобилизации будут не 30, а уже 60 специалистов колл-центра «горячей линии». Такая мера позволит улучшить качество оперативной отработки обращений по номеру «122», а также сделать эффективнее точечное решение всех индивидуальных вопросов заявителей.

- Мы понимаем, что вы сейчас переживаете за своих родных и близких, поэтому и приняли такое решение, - пояснил Вячеслав Гладков на своей странице в VK.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области вернули 75 мобилизованных человек.

Тем временем, мобилизованные белгородцы получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей.