В Белгородской области вернули 75 мобилизованных человек

Вячеслав Гладков тщательно следит за ситуацией с мобилизацией в Белгородской области. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале признался, что в последние дни к нему поступили обращения жителей по поводу прохождения частичной мобилизации.

- В каких-то случаях военкоматы призывали студентов, в каких-то - представителей важных для экономики и региона профессий. Каждую жалобу персонально отработали с военкоматом, - уточнил Вячеслав Владимирович.

Губернатор подчеркнул, что при личном контроле данной ситуации и при полностью содействии со стороны военкомата, в регионе уже удалось помочь 75 жителям области, которые были возвращены в Белгородскую область.

Как сообщалось ранее, мобилизованные белгородцы получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей.