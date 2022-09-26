С 1 октября белгородцы смогут оформить электронные «права»

Электронные «права» представляют собой QR-код, генерируемый приложением и считываемый инспектором. Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

С 1 октября электронное водительское удостоверение можно будет предъявлять в приложении «Госуслуги Авто», разработанном Минцифры России. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.

Электронные «права» представляют собой QR-код, генерируемый приложением и считываемый инспектором. Чтобы электронный документ стал в полной мере законным, сейчас готовятся необходимые поправки в ПДД. Сервис будет доступен водителям по всей стране, в том числе – в режиме офлайн.