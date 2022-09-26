Под Белгородом оперативники раскрыли совершенную в 2020-м году кражу

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Белгородскому району раскрыли совершенную в декабре 2020 года кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. В хищении подозревается 29-летний местный житель, в настоящее время отбывающий наказание в местах лишения свободы за совершение другого преступления.

По предварительным данным, злоумышленник через забор забрался во двор 76-летней соседки. Разбив на веранде окно, он похитил хранившиеся там бензопилу, электродрель, электропилу и болгарку. Сложив инструменты в мешок, подозреваемый скрылся, а впоследствии продал их. В соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.