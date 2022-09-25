Белгородские каратисты завоевали пять медалей в Орле

Юлия Портная (слева) и Максим Лычев. Фото из архива Максима Лычева.

- 25 сентября в спортивно-развлекательном центре «ГРИНН-центр» завершились Всероссийские соревнования «Кубок Орла», - сообщил «КП» вице-президент белгородской федерации каратэ Максим Лычев.

В активе наших спортсменов пять призовых мест. В категории свыше 55 кг среди мальчиков 12-13 лет победу праздновал Денис Змеев (с/к Тайгер). Бронзовыми призерами стали Максим Терзинов (мальчики 10-11 лет, до 34 кг, с/к НАМИ), Юлия Портная (девушки 14-15 лет, до 54 кг, ДЮСШ № 4), Карина Костюкова (девушки 16-17 лет, до 48 кг, ДЮСШ № 2) и Егор Бугаев (юноши 16-17 лет, до 55 кг, ДЮСШ № 4).

Поздравляем спортсменов и их тренеров Максима Лычева, Дмитрия Китаева, Алексея Юргулевича, Игоря Лисянского, Николая и Алексея Дубину.