Белгородец расплатился за поездку в такси купюрой банка приколов

В ОМВД России по Белгородскому району обратился 22-летний водитель такси. Мужчина сообщил, что с ним расплатились пятитысячной купюрой банка приколов. Участковые задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вызвав к своему дому такси, злоумышленник поинтересовался у водителя, будет ли сдача с пятитысячной купюры. Дождавшись, когда таксист отсчитает три с половиной тысячи рублей, подозреваемый забрал деньги, а в счет оплаты передал сувенирную купюру. После этого он сразу же отправился к себе во двор якобы для того, чтобы позвать друга. Однако, заперев калитку, пассажир больше не вышел. Рассмотрев купюру, таксист понял, что его обманули, и обратился в полицию. В соответствии с ч.1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.