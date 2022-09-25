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Здоровье25 сентября 2022 16:25

Свыше 152 тысяч белгородцев сдали положительный тест на коронавирус

Тем временем за минувшие сутки 441 житель региона победил ковид
Алексей СЕРГУНИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Белгорода 1943 года рождения, проходившая лечение в Городской больнице №2 Белгорода. За это же время 499 человек заболели, а выздоровел – 441.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 152 049 пациентов, выздоровели – 144 912, умерли – 2 290. Сейчас из 430-ти госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет десятый день кряду.

Отметим, что 23 сентября в нашем регионе заболели 511 человек, а выздоровели – 463. А 22 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 437 к 508-ми.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом.