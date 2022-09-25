Свыше 152 тысяч белгородцев сдали положительный тест на коронавирус

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Белгорода 1943 года рождения, проходившая лечение в Городской больнице №2 Белгорода. За это же время 499 человек заболели, а выздоровел – 441.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 152 049 пациентов, выздоровели – 144 912, умерли – 2 290. Сейчас из 430-ти госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет десятый день кряду.

Отметим, что 23 сентября в нашем регионе заболели 511 человек, а выздоровели – 463. А 22 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 437 к 508-ми.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом.