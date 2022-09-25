Белгордский «Технолог-Спартак» начал сезон с двух побед над «Скифом-Юниор»

После двух домашних побед белгородцы отправятся в Астрахань. Фото ГК "Воронеж".

23 – 24 сентября в СК БГТУ им. В.Г.Шухова состоялись матчи стартового тура чемпионата России в высшей лиги по гандболу среди мужских команд. Местный «Технолог-Спартак» принимал омский «Скиф-Юниор». Если в первой игре гости мало-мальски сопротивлялись, хотя в итоге проиграли (30:34), то накануне белгородцы победили с более солидным перевесом – 42:31.

Самыми результативными в составе нашей команды в первом матче стали Виталий Стрельников (11 очков), Никита Бабкин, Никита Дугушкин и Дмитрий Симонов (по четыре). В повторной встрече наибольший вклад в успех хозяев внесли Игорь Неклюдов (девять), Стрельников (шесть), Симонов (пять) и Никита Белозеров (четыре).

После вчерашней победы «Технолог-Спартак» занимает «чистое» первое место с четырьмя очками. Правда, уже сегодня, 25 сентября, ГК «Воронеж», «Чеховские медведи-2» и волгоградский «Каустик» могут нагнать белгородцев. У всех преследователей по два балла и по игре в запасе. Теперь 8 – 9 октября подопечные Сергея Крамского сыграют в Астрахани с местным «Динамо-СШОР». Начало обеих встреч в 10:30.